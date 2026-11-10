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Resumen

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Sergei Sokolov, redactor jefe del diario Novaya Gazeta, aplaude frente a las oficinas del periódico en Moscú el 9 de noviembre de 2026. La redacción de Novaya Gazeta anunció que el periódico dejará de publicarse el 9 de noviembre. (Foto de TATYANA MAKEYEVA / AFP)
Sergei Sokolov, redactor jefe del diario Novaya Gazeta, aplaude frente a las oficinas del periódico en Moscú el 9 de noviembre de 2026. La redacción de Novaya Gazeta anunció que el periódico dejará de publicarse el 9 de noviembre. (Foto de TATYANA MAKEYEVA / AFP)
/ TATYANA MAKEYEVA
Por Guillermo Vera Ayala

Este martes 9 se produjo el cierre definitivo de Nóvaya Gazeta (“Nueva gaceta”, en español), periódico considerado el último gran reducto del periodismo independiente en Rusia. El medio ha argumentado que el fin de sus operaciones es producto de años de acoso hacia sus reporteros y responsabiliza directamente al gobierno por el fin de las operaciones.

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