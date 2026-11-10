Este martes 9 se produjo el cierre definitivo de Nóvaya Gazeta (“Nueva gaceta”, en español), periódico considerado el último gran reducto del periodismo independiente en Rusia. El medio ha argumentado que el fin de sus operaciones es producto de años de acoso hacia sus reporteros y responsabiliza directamente al gobierno por el fin de las operaciones.

“Han matado Nóvaya Gazeta, que deja de existir. El 9 de noviembre apagaremos las luces de la casa donde hemos vivido durante 30 años, desconectaremos los servidores y nos iremos. Las autoridades y los servicios especiales rusos han obligado a la redacción a poner fin a su trabajo”, indicó Sergéi Sokolov, director del diario.

Dmitry Muratov, premio Nobel y uno de los fundadores del diario Novaya Gazeta, a quien las autoridades han calificado de «agente extranjero», se reúne con otros miembros del personal frente a las oficinas del periódico en Moscú el 9 de noviembre de 2026. La redacción de Novaya Gazeta ha anunciado que el periódico dejará de publicarse ese mismo día. (Foto: TATYANA MAKEYEVA / AFP) / TATYANA MAKEYEVA

Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, fue consultado sobre el suceso en conferencia de prensa y argumentó que el adiós de Nóvaya Gazeta no marca el fin del periodismo independiente en Rusia, atribuyendo el final del rotativo a la propia naturaleza del entorno mediático nacional.

“Sería un error decir que la era de los medios de comunicación independientes rusos ha llegado a su fin. Como se sabe, el panorama de los medios ruso es muy diverso, de naturaleza multimedia, se desarrolla rápidamente y opera en un entorno de competencia muy reñida. Obviamente, de un año a otro algunos desaparecen y otros nuevos ocupan su lugar”, indicó el vocero.

Luego de una última reunión editorial en la redacción del diario en Moscú, los reporteros de Nóvaya Gazeta procedieron a retirar sus pertenencias y abandonar —en muchos casos entre lágrimas— el edificio. Videos compartidos en Telegram mostraron el conmovedor momento en el que Sokolov retiraba los retratos de los periodistas de la publicación que fueron asesinados en el ejercicio de sus labores.

Sergei Sokolov, redactor jefe del diario Novaya Gazeta, recoge retratos de periodistas asesinados en las oficinas mientras el periódico cierra sus puertas en Moscú el 9 de noviembre de 2026. El equipo editorial de Novaya Gazeta ha anunciado que el periódico dejará de publicarse el 9 de noviembre. (Foto: TATYANA MAKEYEVA / AFP) / TATYANA MAKEYEVA

En el exterior del recinto se escuchaba la canción “Eto vsyo” ( “Eso es todo”) de la banda rusa DDT mientras los periodistas salientes eran despedidos entre aplausos por ciudadanos que habían acudido al lugar. La antigua placa con el nombre del periódico fue retirada en el mismo momento para ser reemplazada por otra que reza: “Aquí estuvo Nóvaya Gazeta”.

A pesar del cierre de las oficinas, Sergei Sokolov aseguró que no este no era el final definitivo de la publicación y que esta volverá cuando culmine la “etapa oscura” de Rusia.

“Esto no es un adiós, encontraremos la manera (de regresar) porque Nóvaya Gazeta no son páginas o un sitio web: es una idea. Para quienes trabajamos aquí, es el propósito de nuestras vidas y eso no se puede acabar”, declaró Sokolov.

Sergei Sokolov, redactor jefe del diario Novaya Gazeta, aplaude frente a las oficinas del periódico en Moscú el 9 de noviembre de 2026. La redacción de Novaya Gazeta anunció que el periódico dejará de publicarse el 9 de noviembre. (Foto de TATYANA MAKEYEVA / AFP) / TATYANA MAKEYEVA

De Gorbachov a un cierre progresivo

Nóvaya Gazeta inició sus operaciones en 1993 y tuvo entre sus fundadores al expresidente soviético Mijaíl Gorbachov, quien empleó parte del dinero que recibió por el Premio Nobel de la Paz que se le otorgó en 1990 para comprar los primeros equipos de la redacción. La primera plana periodística del medio fue de aproximadamente una treintena de reporteros, que en buena parte procedían del tabloide “Komsomolskaya Pravda”.

Con el paso de los años el medio adquirió notoriedad por sus trabajos de investigación y desde la segunda mitad de los años 90 por su cobertura de la guerra de Chechenia, además de varios destapes de casos de corrupción protagonizado por altos funcionarios y oligarcas empresariales cercanos al gobierno.

A lo largo de los últimos años el medio se fue haciendo cada vez más problemático para la gestión de Vladimir Putin, lo que llevó a una creciente presión gubernamental contra su línea editorial y crecientes problemas económicos. Hacia el 2006, Nóvaya Gazeta había dejado de publicarse diariamente y había pasado a imprimirse únicamente dos veces por semana, con un tiraje nacional de aproximadamente 550.000 unidades por edición.

Mijaíl Gorbachov fue uno de los primeros impulsores de Novaya Gazeta y quien financió la compra de sus primeras computadoras e impresoras. (Foto: DAVID GANNON / AFP) / DAVID GANNON / AFP

En ese contexto, ese mismo año Gorbachov fue convencido por Alexander Lebedev, empresario ruso y por entonces diputado de la Duma Estatal, de comprar conjuntamente un porcentaje importante de las acciones del periódico para impedir que este fuera absorbido por grupos corporativos afines al Kremlin. Con tal movimiento, el diario conservaba el 51% de la propiedad.

Independencia pagada con vidas

El trabajo del periódico siguió siendo una fuente de incomodidad para diversos sectores, al punto de provocar un final trágico para varios trabajadores del medio. Desde la creación del periódico hasta el presente, seis periodistas de Nóvaya Gaceta fueron asesinados por el ejercicio de sus labores y los cuadros con sus rostros eran los que hasta hace poco colgaban en las paredes de las oficinas del periódico.

Igor Domnikov

Fue atacado el 12 de mayo del 2000 a la entrada de su departamento por un individuo que lo golpeó repetidamente en la cabeza con un martillo. Falleció el 16 de julio de ese mismo tras haber permanecido en coma a causa de sus heridas.

Desde el primer momento se planteó que la muerte estuvo relacionada al trabajo en prensa de Domnikov. Se barajó como una importante posibilidad que el fallecido podría haber sido confundido con Oleg Sultanov, otro trabajador de Nóvaya Gaceta que residía en el mismo edificio que el fallecido.

Sultanov había publicado informes sobre la corrupción empresarial rusa y sus vínculos con el gobierno, habiendo señalado que previamente recibió amenazas de los servicios de inteligencia rusos.

Sergei Dorovski, antiguo vicegobernador regional de la región de Lipetsk, fue citado como presunto responsable intelectual del crimen, siendo acusado por el asesinato en el 2015. No obstante, el exfuncionario y otros presuntos implicados no llegaron a ser procesados por la prescripción del caso.

Yuri Shchekochikhin

Periodista de investigación y subdirector de Nóvaya Gaceta, que también llegó a ser diputado de la Duma Estatal de Rusia. Shchekochikhin falleció el 3 de julio del 2003 a causa de un fallo multiorgánico que mostraba importantes señales de envenenamiento.

Su trabajo en la prensa lo llevó indagar tramas de corrupción como el caso “Tres Ballenas”, escándalo de lavado de dinero procedente de la actividad criminal que habría contado con la complicidad del Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso. Yuri Shchekochikhin extendió el interés por investigar estos temas a sus funciones como parlamentario.

El reportero cayó misteriosamente enfermo en junio del 2003, padeciendo una caída dramática de cabello, desprendimiento de piel y un colapso multisistémico que lo llevó a la muerte en 16 días. Hasta el presente se considera que se pudo haber empleado algún componente de grado militar para el presunto crimen.

El deceso dejó un halo de duda, pues las autoridades rusas negaron a la familia de Shchekochikhin el acceso a un informe médico oficial. A las sospechas se sumaron otros factores como que el periodista había sido internado en el Hospital Clínico Central de Moscú, custodiado por el Servicio Federal de Protección de Rusia, y que la fiscalía se negara a abrir un expediente criminal alegando que el deceso había sido causado por un “síndrome alérgico inusual”.

Anna Politkovskaya

Fue la reportera que expuso abusos durante y luego de la guerra de Chechenia, entre los que hubo detenciones y ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de Rusia y los cuerpos de seguridad adscritos al líder checheno Ramzán Kadírov.

Anna Politkovskaya fue una de las principales denunciantes de los abusos cometidos en Chechenia. (Foto: AP /Pavel Golovkin) / Pavel Golovkin

Anna Politkovskaya se convirtió en una frontal crítica del régimen de Vladimir Putin y los servicios de inteligencia de su país, denunciando casos de corrupción en los que convergían la milicia, el gobierno, el sector empresarial y el crimen organizado.

La periodista ya había sufrido en el 2001 una detención arbitraria en Chechenia con graves maltratos y una ejecución simulada, además de haber sido envenenada tres años más tarde. Pese a sobrevivir a esos incidentes, el 7 de octubre del 2006 Politkovskaya fue hallada sin vida en el ascensor de un edificio de Moscú con varias heridas de bala. Dicha fecha paradójicamente coincidió con el cumpleaños de Vladimir Putin.

Tras años de reclamos de parientes y allegados de la víctima en los que hubo varios procesos judiciales suspendidos, en el 2014 se sentenció a cinco sujetos por el crimen. Más allá de esto, nunca se resolvió quién fue el responsable de encargar el asesinato, pero siempre quedó una nube de duda alrededor de una posible participación de Kadírov como autor intelectual del homicidio.

Anastasia Babúrova

Babúrova era una periodista joven y estudiante de la Universidad Estatal de Moscú que realizaba sus prácticas en Nóvaya Gazeta, con el que abordó la actividad de grupos neonazis.

La reportera de 25 años perdió la vida el 19 de enero del 2009 al intentar proteger de un ataque armado al abogado defensor de derechos humanos Stanislav Markelov, a quien acompañaba luego de una rueda de prensa. Ambos murieron a causa del atentado.

En noviembre de ese mismo año se anunció el fin de la investigación alrededor del caso, estableciendo como principales sospechosos a Nikita Tíjonov y Yevguenia Jasis, una pareja de miembros de un colectivo neonazi que habría actuado en represalia a la labor activista de Markelov. El primero fue condenado a cadena perpetua como autor material del crimen, mientras que la segunda recibió una pena de 18 años de prisión por prestar asistencia a Tíjonov.

Natalia Estemírova

Estemírova era colaboradora habitual de Novaya Gaceta y amiga de Politkovskaya, siendo una activista defensora de los derechos humanos en Chechenia. Su actividad se enfocaba en informar sobre los excesos de la administración del citado territorio del Cáucaso.

Durante la mañana del 15 de julio del 2009, la periodista fue secuestrada en su residencia de Grozni, la capital chechena, siendo trasladada en un automóvil según declaraciones de testigos. Estos últimos indicaron que Natalia Estemírova gritó que estaba siendo secuestrada.

Horas más tarde, la reportera fue encontrada muerta con heridas de bala en la cabeza y el pecho dentro en una zona boscosa de los alrededores de Nazrán (Ingusetia), a unos 90 kilómetros de Grozni.

Al año siguiente, las autoridades locales atribuyeron el asesinato a un hombre llamado Alkhazur Basháyev, un supuesto reclutador de extremistas islámicos que ya había fallecido. El entorno de Natalia Estemírova descartó por completo esta versión y consideró que se trataba de un intento “ridículo” de desviar la atención sobre informaciones que apuntaban a las fuerzas del orden chechenas como responsables del crimen.

A pesar de los reclamos de la familia de la víctima, activistas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el trasfondo del crimen no ha sido esclarecido.

Viktor Popkov

Popkov fue un activista pacifista que, si bien tuvo formación en física y sismología, orientó su trabajo a la defensa de los derechos humanos y el activismo humanitario en regiones conflictivas como Abjasia y Chechenia. Dentro de esatas labores también trabajó como periodista para Novaya Gazeta.

Viktor Popkov tenía en su historial numerosas detenciones arbitrarias, pero también una participación importante en negociaciones de liberación de rehenes y prisioneros de guerra, junto a la búsqueda de desaparecidos a causa de guerras como la de Nagorno-Karabaj.

Durante una de sus habituales visitas a Chechenia, la ambulancia de Popkov fue atacada por un grupo de individuos enmascarados en la pequeña localidad de Alkhan-Kala el 18 de abril del 2001. Los atacantes abrieron fuego a bordo de un auto en el área cercana a un puesto de control del ejército ruso y tanto el activista como sus acompañantes sufrieron heridas graves.

Los reportes señalan que los soldados de la garita de control se negaron a dejar pasar los heridos pese a la severidad de su situación, con lo que se perdieron minutos de atención cruciales. Popkov fallecería el 2 de junio del 2001 de ese mismo año a causa de las complicaciones generadas por el atentado. Hasta la fecha no se han hallado culpables del asesinato.

MÁS PRESIÓN

Los ataques siguieron llegando desde diversos frentes en el período posterior, pues en enero del 2010 la web del medio sufrió un ataque informático masivo que se repitió al año siguiente. Las amenazas prosiguieron a lo largo de esa década, incluyendo el envío de paquetes con restos animales a la redacción o el de sobres con sustancias sospechosas tras investigar a Yevgueni Progozhin, difunto oligarca ruso que estuvo al mando de los mercenarios del Grupo Wagner.

En octubre del 2021, Dmitri Muratov recibió el Premio Nobel de la Paz por su labor como director del periódico y “sus esfuerzos en defensa de la libertad de expresión”.

Dmitri Muratov, premio Nobel y uno de los fundadores del diario Novaya Gazeta, a quien las autoridades han calificado de «agente extranjero», posa frente al letrero que reza «Aquí vivió Novaya Gazeta» en las oficinas del periódico en Moscú, el 9 de noviembre de 2026. La redacción de Novaya Gazeta anunció que el periódico cesaba su publicación el 9 de noviembre. (Foto de TATYANA MAKEYEVA / AFP) / TATYANA MAKEYEVA

Más allá de lo anterior, el inicio de la guerra de Ucrania fue considerado el primer golpe realmente decisivo para Nóvaya Gazeta, pues el gobierno ruso introdujo una batería de regulaciones que implicaban sanciones durísimas, de hasta más de 10 años de cárcel, contra quienes reportaran informaciones contrarias a la agenda oficial.

El diario mostró su rechazo al conflicto desde el primer momento e intentó enfocar su cobertura en las consecuencias de las acciones militares para sortear la censura. Para tal fin también evitó al uso de términos prohibidos por el gobierno como “guerra” o “invasión”, recurriendo a una narración de los hechos basada en la sugerencia interpretativa.

Lo anterior no impidió que en marzo del 2022 el medio opositor se viera obligado a suspender su publicación impresa, cuyo tiraje se había reducido para ese momento a poco más de 100.000 unidades. Posteriormente se le retiró la licencia de prensa, lo que fue seguido del bloqueo de su sitio web en territorio ruso.

El personal del diario Novaya Gazeta posa con publicaciones y una bandera frente a las oficinas del periódico, que cerrará sus puertas en Moscú el 9 de noviembre de 2026. La redacción de Novaya Gazeta anunció que el periódico cesará su publicación el 9 de noviembre. (Foto: TATYANA MAKEYEVA / AFP) / TATYANA MAKEYEVA

A lo anterior se sumó que ese mismo año, y a pesar de haber ganado un Nobel pocos meses atrás, Muratov fue víctima de una agresión en medio de un viaje en tren. Un atacante desconocido echó pintura roja con acetona sobre el rostro del periodista, dejando secuelas importantes para su visión, siendo el ataque atribuido oficialmente a una protesta en defensa de las tropas rusas en Ucrania.

Muratov fue catalogado como “agente extranjero” por el Ministerio de Justicia ruso en setiembre del 2023, siendo acusado por las autoridades de difundir material contrario al interés nacional, por lo que el director de Nóvaya Gazeta decidió renunciar para evitar al periódico ser sometido a multas inasumibles, siendo reemplazado por Sergéi Sokolov.

El rotativo opositor continuó evadiendo el control estatal a través de la difusión de su información en Telegram y sitios web espejo accesibles por VPN. Al mismo tiempo, surgió de forma paralela una versión internacional independiente llamada Nóvaya Gazeta Europe, que fue creada por antiguos periodistas del medio que se habían refugiado en países vecinos.

Para inicios del presente año la tensión se hizo mayor cuando el 9 de abril la redacción de Nóvaya Gazeta fue allanada por la policía local. El Kremlin redoblaría las acciones contra el rotativo cuando el Ministerio de Justicia lo catalogó como “agente extranjero” y los bancos locales rechazaron todas sus transacciones, ahogando las finanzas del diario que hasta el momento había subsistido con donaciones.

El personal del diario Novaya Gazeta asistió a la última reunión editorial en las oficinas del periódico en Moscú el 9 de noviembre de 2026. La redacción de Novaya Gazeta anunció que el periódico cesará su publicación el 9 de noviembre. (Foto: TATYANA MAKEYEVA / AFP) / TATYANA MAKEYEVA

Adicionalmente, la casa de Sokolov fue allanada a mediados de octubre y el mismo periodista fue interrogado por el Comité de Investigación en Moscú.

El golpe decisivo llegó el 28 del mes pasado, cuando el gobierno ruso finalmente anunció el cierre definitivo de la sede de Nóvaya Gazeta. Dos días más tarde, el medio anunció formalmente que su actividad terminaría el 9 de noviembre. Con esto, deja de existir el último gran medio de oposición dentro de Rusia.

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