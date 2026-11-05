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Resumen

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n avión de la compañía aérea irlandesa de bajo coste Ryanair permanece en una pista de un aeropuerto. EFE/Friedemann Vogel
n avión de la compañía aérea irlandesa de bajo coste Ryanair permanece en una pista de un aeropuerto. EFE/Friedemann Vogel
Por Agencia EFE

Una nueva oleada de falsas amenazas de bomba afectó este jueves a más de una quincena de vuelos y aeropuertos europeos en Francia, Italia, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Austria, Polonia, Dinamarca y Grecia, después de que el martes ya varias alertas obligaran a activar amplios dispositivos de seguridad.

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