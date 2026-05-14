Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una mujer pasa en bicicleta junto al crucero Ambition, matriculado en las Bahamas, después de que se confinara a los pasajeros tras el brote de una enfermedad gastrointestinal a bordo, en el puerto de Burdeos, en el suroeste de Francia, el 13 de mayo de 2026. (Foto de Christophe ARCHAMBAULT / AFP)
Una mujer pasa en bicicleta junto al crucero Ambition, matriculado en las Bahamas, después de que se confinara a los pasajeros tras el brote de una enfermedad gastrointestinal a bordo, en el puerto de Burdeos, en el suroeste de Francia, el 13 de mayo de 2026. (Foto de Christophe ARCHAMBAULT / AFP)
/ CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
Por Juan Luis Del Campo

El crucero Ambition, atracado esta semana en la ciudad francesa de Burdeos, se convirtió el miércoles 13 de mayo en el centro de una nueva crisis sanitaria internacional luego de que un pasajero británico mayor de 92 años falleciera y medio centenar de personas comenzaran a presentar vómitos y diarrea. La situación llevó inicialmente al confinamiento de cerca de 1.700 personas, entre pasajeros y tripulación, mientras las autoridades sanitarias francesas investigaban el origen del brote.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.