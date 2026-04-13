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Combinación de imágenes del papa León XIV y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Alberto PIZZOLI / Mandel NGAN / AFP
Combinación de imágenes del papa León XIV y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Alberto PIZZOLI / Mandel NGAN / AFP
Por Agencia AFP

Los obispos italianos y estadounidenses expresaron este lunes su apoyo al papa León XIV, duramente criticado por el presidente estadounidense Donald Trump, que declaró que no es “un gran seguidor” del sumo pontífice.

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