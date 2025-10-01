Agentes de la policía científica recogen pruebas en el lugar de los hechos el 1 de octubre de 2025 en Múnich, al sur de Alemania. Foto: Alexandra BEIER / AFP
Agentes de la policía científica recogen pruebas en el lugar de los hechos el 1 de octubre de 2025 en Múnich, al sur de Alemania. Foto: Alexandra BEIER / AFP
/ ALEXANDRA BEIER
Agencia AFP
Agencia AFP

Oktoberfest: cierran la Fiesta de la Cerveza de Múnich por incendio y explosión
La célebre de Múnich, en , tuvo que cerrar temporalmente este miércoles a causa de un incendio seguido de una explosión en el norte de la ciudad, en donde hubo un muerto, según la policía.

La policía dijo haber descubierto artefactos explosivos en un edificio residencial del norte de Múnich, donde se produjo el incidente.

Francisco Sanz
Igualmente, está investigando un posible nexo con la ‘Oktoberfest’, que se celebra cerca del centro de la capital de Bavaria.

“La Fiesta de la Cerveza permanecerá cerrada provisionalmente hasta las 17H00 (15H00 GMT) a causa de un aviso de bomba, relacionado con una explosión en el norte de Múnich”, indicó el Oktoberfest en su portal web.

“Según los primeros elementos de la investigación, el edificio residencial fue incendiado tras una disputa familiar”, indicó la policía.

En el lugar de los hechos se encontró a una persona herida, que luego falleció. Otra persona está en paradero desconocido.

El evento, que este año tiene lugar del 20 de septiembre al 5 de octubre, es considerado como la mayor feria del mundo. En 2024 recibió a 6,7 millones de visitantes.

