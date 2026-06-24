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Resumen

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Una turista se protege del sol mientras cruza el Puente Romano de Córdoba, este martes. Foto: EFE/Rafa Alcaide
Una turista se protege del sol mientras cruza el Puente Romano de Córdoba, este martes. Foto: EFE/Rafa Alcaide
/ Rafa Alcaide
Por Agencia EFE

La ola de calor afecta a millones de personas en 24 países de Europa, y podría prolongarse al menos las dos próximas semanas, indicó la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que alertó de los efectos en cadena que tiene en la actividad económica, las infraestructuras, la agricultura y el medio ambiente.

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