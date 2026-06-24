00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una mujer se resguarda del sol mientras pasa frente al Parlamento en Londres, Reino Unido, el 24 de junio de 2026. (EFE/EPA/ANDY RAIN).
Una mujer se resguarda del sol mientras pasa frente al Parlamento en Londres, Reino Unido, el 24 de junio de 2026. (EFE/EPA/ANDY RAIN).
Por Agencia AFP

Al menos 94 millones de personas en Europa experimentarán temperaturas superiores a los 35 °C este miércoles, la mayoría de ellas en Francia y España, según un análisis de datos hecho por la AFP.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.