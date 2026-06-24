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Resumen

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Un hombre se refresca en una fuente pública en Colmar, este de Francia, mientras Francia experimenta una ola de calor. Foto: AFP
Un hombre se refresca en una fuente pública en Colmar, este de Francia, mientras Francia experimenta una ola de calor. Foto: AFP
Por Agencia EFE

Francia experimentó este miércoles el día más caluroso jamás registrado en el país, superando el récord alcanzado el martes, según el instituto meteorológico Météo-France.

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