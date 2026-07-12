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Resumen

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Las tres zonas de baño autorizado en el Sena a su paso por París abrieron al público después de haber vivido una ola de calor sofocante a finales de junio y en vísperas de otra que se espera la semana próxima. Foto: EFE/Edgar Sapiña Manchado
Las tres zonas de baño autorizado en el Sena a su paso por París abrieron al público después de haber vivido una ola de calor sofocante a finales de junio y en vísperas de otra que se espera la semana próxima. Foto: EFE/Edgar Sapiña Manchado
Por Agencia EFE

Francia mantendrá este lunes 37 del centenar de sus departamentos en alerta roja, el nivel máximo de vigilancia por calor, incluidos París y su región, según informó este domingo el instituto meteorológico oficial Météo-France.

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