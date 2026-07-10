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Resumen

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Las tres zonas de baño autorizado en el Sena a su paso por París abrieron este sábado al público, que mostró interés por la posibilidad de refrescarse dentro de la ciudad, sobre todo después de haber vivido una ola de calor sofocante a finales de junio y en vísperas de otra que se espera la semana próxima. Foto: EFE/Edgar Sapiña Manchado
Las tres zonas de baño autorizado en el Sena a su paso por París abrieron este sábado al público, que mostró interés por la posibilidad de refrescarse dentro de la ciudad, sobre todo después de haber vivido una ola de calor sofocante a finales de junio y en vísperas de otra que se espera la semana próxima. Foto: EFE/Edgar Sapiña Manchado
Por Agencia EFE

Francia ha registrado 131 muertes por ahogamiento desde el 19 de junio pasado, cuando comenzaron a notarse los efectos de la pasada ola de calor, que batió numerosos récords históricos, un fenómeno que se está repitiendo de nuevo en la primera mitad de julio aunque con temperaturas ligeramente menos elevadas.

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