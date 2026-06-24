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Resumen

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Grupos de personas se hidratan en una fuente este martes en París. Foto: EFE/ Edgar Sapiña Manchado
Grupos de personas se hidratan en una fuente este martes en París. Foto: EFE/ Edgar Sapiña Manchado
Por Agencia EFE

Las temperaturas máximas alcanzaron este martes en Francia, a escala de todo el país, el nivel más alto desde que comenzaron los registros al final de la Segunda Guerra Mundial, con una media de 38,2 grados, anunció este miércoles Météo France.

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