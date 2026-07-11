La Torre Eiffel y los principales museos de París, como el Louvre y el Orsay, acortarán este fin de semana su horario para hacer frente a la intensa ola de calor que afecta a Francia, informaron este sábado los gestores los monumentos.

La Torre Eiffel cerrará de forma excepcional a las 16:00 horas tanto el sábado como el domingo, en lugar de su horario habitual de las 00:45, según informó la empresa gestora del monumento en su página web.

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La última entrada para los visitantes posible ha sido fijada a las 12:15 horas y los restaurantes de la torre dejan de admitir clientes a las 13:30.

Las personas que tuvieran entradas para visitas programadas a partir de las 12:00 por las escaleras o de las 12:30 en ascensor recibirán el reembolso automático del importe de sus billetes.

La organización recomendó a los visitantes protegerse del sol, mantenerse hidratados y utilizar los puntos de agua instalados en los accesos al monumento.

Por su parte, el Museo del Louvre cerrará de forma anticipada a las 16:00 horas, con última admisión a las 14:00, hasta el lunes inclusive. Además, el museo más visitado del mundo aconsejó a los visitantes adaptar el ritmo de la visita para minimizar los efectos del calor y recuerda que la reserva previa de entradas es obligatoria.

En la otra orilla del Sena, el cercano Museo de Orsay adelantará su cierre a las 17:00 horas desde este sábado y hasta el miércoles 15 de julio. La última entrada será a las 16:00 y las salas de exposición cerrarán media hora más tarde. El museo reembolsará automáticamente las entradas adquiridas para visitas programadas después de las 15:30 horas.

Estas medidas se enmarcan en el episodio de calor extremo que atraviesa Francia, con temperaturas cercanas a los 40 grados en numerosas regiones y alertas meteorológicas rojas y naranjas activadas en buena parte del país.

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