00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una mujer monta en una bicicleta eléctrica de alquiler frente a la Torre Eiffel en París, el 10 de julio de 2026. (Behrouz MEHRI / AFP)
Una mujer monta en una bicicleta eléctrica de alquiler frente a la Torre Eiffel en París, el 10 de julio de 2026. (Behrouz MEHRI / AFP)
/ BEHROUZ MEHRI
Por Agencia EFE

La Torre Eiffel y los principales museos de París, como el Louvre y el Orsay, acortarán este fin de semana su horario para hacer frente a la intensa ola de calor que afecta a Francia, informaron este sábado los gestores los monumentos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.