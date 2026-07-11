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Resumen

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La nación europea enfrenta su tercera ola de calor en dos meses, mientras la previa ocurrida el mes pasado batió récords. Foto: AFP
La nación europea enfrenta su tercera ola de calor en dos meses, mientras la previa ocurrida el mes pasado batió récords. Foto: AFP
Por Agencia AFP

La Torre Eiffel y otros sitios emblemáticos de París anunciaron cierres anticipados este fin de semana por las altas temperaturas, mientras una cuarta parte de Francia está bajo alerta roja en medio de la tercera ola de calor desde mayo.

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