Al menos cuatro personas murieron víctimas de la ola de frío siberiano que azota Europa, que perturbó los sistemas de transporte de varios países y obligó en muchas ciudades a cerrar las escuelas.

La Bestia del Este, como la llama la prensa inglesa, cubrió de nieve Roma, donde nevó por primera vez en seis años, alimentada por vientos gélidos provenientes de Rusia, hará caer las temperaturas a niveles inusuales en varias partes de Europa.

En Roma, que vivió su primera nevada desde febrero de 2012, con hasta cuatro centímetros de nieve en las calles, la alcaldía cerró las escuelas y la compañía de ferrocarriles abrió varias estaciones para albergar a los sin techo.



En Roma -similar a los pronósticos en París- se registró cero grados Celcius (32 grados Fahrenheit)el lunes en la mañana y hasta el miércoles hará bajas de hasta -6.

En Turín, al norte de Italia, una fuerte nevada obligó a posponer el domingo un partido entre la Juventus y Atalanta.



Dos personas murieron de frío en Polonia desde el sábado, elevando a 48 el balance de muertos por temperaturas extremas, según el centro nacional de seguridad.



La noche del domingo los termómetros marcaron -26.2 grados centígrados en la ciudad de Goldap, al norte de Polonia, donde este lunes pronostican las mínimas en -11 para el este del país.

Miedo por los sin techo



En Francia, donde las temperaturas caerán a -10 grados Celcius y la sensación térmica será de -18 C en los próximos días, se han abierto refugios de emergencia para las personas sin techo.



Un hombre en la calle en la ciudad de Valence, en el sudeste de Francia, fue hallado muerto el domingo luego que el viernes se registrara la muerte de otro hombre en un suburbio de París. En los casos las autoridades creen que se trata de decesos relacionados al frío.

El servicio de meteorología británico, el Met, advirtió el domingo que "esta semana parece que será la más fría en Reino Unido en varios años". El lunes regía una alerta amarilla anunciando posibles problemas de transporte por nevadas que se intensificarán martes y miércoles.

Refugios a tope



En Berlín, donde se estima que al menos 3.000 personas viven en las calles, los refugios tuvieron una ocupación de 95% la noche del domingo al lunes, y las autoridades temen verse superadas en las próximas noches, con pronósticos de hasta -20 grados, informó la radio pública RBB.

Ni Rusia se salva de esta ola extraordinaria de frío extremo. Su servicio meteorológico advirtió de temperaturas "anormalmente frías" de entre -14 C durante el día y -24 C durante la noche.



En Suecia, donde la ola de frío coincidió con las vacaciones escolares de invierno, la mayoría estaba feliz de la abundancia de nieve, con temperaturas que oscilan entre -5C en Estocolmo y -20 C en las montañas cerca de Östersund, donde muchos suecos están pasando sus vacaciones de esquí, como las llaman en varios países de Europa.

En Viena se organizaron cursos especiales de esquí de fondo en los parques de Viena, ya que las temperaturas bajaron a menos de -20 ° C en toda Austria.



El río Danubio se había congelado en algunos lugares, pero las autoridades de Viena pidieron a la ciudadanía que se abstuviera de hacer patinaje porque "hay una gran probabilidad de que se rompa el hielo".



