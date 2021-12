El ex primer ministro británico Tony Blair tachó este miércoles de “idiota” e “irresponsable” a toda aquella persona que decida no vacunarse contra el coronavirus.

“Francamente, si en estos momentos no estás vacunado, aunque te hayan ofrecido una vacuna, y no tienes ninguna razón médica para no estar vacunado, no solo eres un irresponsable, eres un idiota”, dijo el laborista Blair en una entrevista con la cadena “Times Radio”.

“Lo siento, pero verdaderamente lo eres. Porque la variante ómicron es tan contagiosa que si no te has vacunado pero continúas circulando, vas a cogerlo. Y eso va a poner mucha presión sobre el sistema de salud”, agregó el antiguo jefe de Gobierno laborista.

Blair, que ocupó el despacho de Downing Street entre 1997 y 2007, se mostró en contra de medidas “duras” para obligar a la población a vacunarse, pero llamó a incrementar los esfuerzos para “persuadir” a quienes no han recibido una inyección.

Cuestionado más tarde sobre esas declaraciones en la cadena BBC Radio 4, el político laborista admitió que fue “quizás demasiado poco diplomático” en su “uso del lenguaje”.

Tras conocerse que el Reino Unido comunicó hoy por primera vez más de 100.000 contagios diarios por covid-19, Blair sostuvo que este “es potencialmente el momento más grave de la pandemia”.

“Si las hospitalizaciones empiezan a elevarse, para el momento en que te hayas dado cuenta tendrás un problema terrible, será demasiado tarde”, consideró.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO