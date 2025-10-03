Soldados ucranianos cargan los ataúdes de doce militares y prisioneros de guerra ucranianos, que murieron en cautiverio ruso, durante una ceremonia fúnebre en Lviv, oeste de Ucrania, el 25 de julio de 2025, durante la invasión rusa de Ucrania. Foto: YURIY DYACHYSHYN / AFP
Soldados ucranianos cargan los ataúdes de doce militares y prisioneros de guerra ucranianos, que murieron en cautiverio ruso, durante una ceremonia fúnebre en Lviv, oeste de Ucrania, el 25 de julio de 2025, durante la invasión rusa de Ucrania.
ONU: guerra en Ucrania, con 50.000 víctimas, ha entrado en una “etapa aún más peligrosa”
ONU: guerra en Ucrania, con 50.000 víctimas, ha entrado en una “etapa aún más peligrosa”

ONU: guerra en Ucrania, con 50.000 víctimas, ha entrado en una “etapa aún más peligrosa”

La , que ha causado más de 50.000 víctimas entre muertos y heridos (incluyendo 3.000 niños), “ha entrado en una etapa aún más peligrosa y mortal para los civiles ucranianos”, con continuados bombardeos de escuelas, hospitales y refugios, alertó este viernes el alto comisionado de la para derechos humanos, Volker Türk.

En los ocho primeros meses de 2025 el número de víctimas ha aumentado un 40 % con respecto a 2024, y según las cifras de la oficina que dirige Türk tres años y medio de conflicto han causado la muerte de alrededor de , mientras otros 35.000 resultaron heridos.

“Esta guerra debe terminar, el coste humano para los civiles y para los soldados y sus familias es enorme y desgarrador”, afirmó Türk en un debate sobre Ucrania en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde advirtió que todas las negociaciones e iniciativas de paz “deben dar prioridad a la protección de los civiles”.

El alto comisionado austríaco subrayó que este año han continuado los ataques a lo largo del frente y los bombardeos aéreos masivos sobre Ucrania, muchos de ellos en zonas pobladas, incluido el mayor registrado en todo el conflicto, la noche del 6 de septiembre, cuando .

Türk puntualizó que Rusia también ha informado de víctimas civiles por ataques ucranianos en su territorio, aunque en un número mucho menor y que Naciones Unidas no ha podido verificar.

Acusó además a las autoridades rusas de continuar perpetrando violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos contra los civiles en el territorio que y de ejecuciones extrajudiciales, torturas y violencia sexual contra detenidos y prisioneros de guerra.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Los residentes en “se enfrentan a una creciente presión para obtener la ciudadanía rusa y así acceder a servicios básicos, pues de lo contrario se arriesgan a sufrir intimidación, deportación y la confiscación de sus bienes”, aseguró.

También denunció que la ocupación rusa ha impuesto en esos territorios una educación patriótica y militar, mientras que se han intensificado la vigilancia y la censura, “en un esfuerzo deliberado por suprimir la disidencia y la identidad ucraniana”.

El jefe de derechos humanos de la ONU manifestó, por otro lado, su preocupación por los recientes avistamientos de , “lo que recuerda el peligro que esta guerra supone para toda la región”.

