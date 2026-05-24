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Los bomberos trabajan para extinguir un incendio en un edificio gravemente dañado tras los ataques de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, el 24 de mayo de 2026. (Foto de Vladyslav MUSIENKO / AFP).
Los bomberos trabajan para extinguir un incendio en un edificio gravemente dañado tras los ataques de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, el 24 de mayo de 2026. (Foto de Vladyslav MUSIENKO / AFP).
/ VLADYSLAV MUSIENKO
Por Agencia EFE

El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó este domingo el uso de varios tipos de misiles - incluido el hipersónico Oréshnik, uno de los más avanzados que tiene el país- contra objetivos militares en Ucrania durante la noche pasada.

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