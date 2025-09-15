¿Qué se sabe de la operación lanzada por la OTAN para defender los cielos de su flanco oriental de la amenaza rusa?

El flanco oriental de la OTAN está formado por los países aliados que limitan directamente con Rusia, Bielorrusia o Ucrania. Es decir, los ubicados en Europa del Este y el Báltico: Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Tras la violación de su espacio aéreo, Polonia invocó el Artículo 4 del Tratado de la OTAN, lo que obligó a los aliados a reunirse para dar una respuesta coordinada.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que la Operación Centinela Oriental, que comenzó el sábado, incluye "elementos diseñados para abordar los desafíos particulares asociados con el uso de drones”.

Los 32 países de la OTAN. (AFP).

En concreto, mediante la operación la OTAN busca mejorar la capacidad del bloque para detectar, responder y disuadir violaciones del espacio aéreo —en particular drones—, así como otras amenazas emergentes.

Otro objetivo es que esa respuesta sea flexible e integrada, para lo cual se ajustará la distribución de fuerzas según la amenaza.

“Incluirá capacidades mejoradas adicionales. Integrará defensas aéreas y terrestres, y aumentará el intercambio de información entre las naciones. Ante todo, fortalecerá aún más nuestra postura para proteger a la Alianza”, dijo el General Alexus G. Grynkewich, Comandante Supremo Aliado en Europa (Saceur) de la OTAN.

La nueva iniciativa supondrá “un diseño de defensa completamente nuevo”, agregó.

“La forma anterior en que nos organizábamos en el flanco oriental consiste en acciones individuales de policía aérea en diferentes ubicaciones y teníamos defensas aéreas terrestres individuales en varias ubicaciones también, y por supuesto, trabajamos con las naciones caso a caso, según detectemos amenazas”, comentó.

Fuerzas militares de Polonia cargan un dron ruso en la aldea de Wohyn, este de Polonia, el 10 de septiembre de 2025. (EFE/EPA/WOJTEK JARGILO). / WOJTEK JARGILO

En este punto, cabe precisar que de los 19 drones que invadieron el espacio aéreo de Polonia el 10 de setiembre, ocho fueron derribados por fuerzas polacas y de otros miembros de la OTAN que intervinieron.

Grynkewich recalcó que ahora con la Operación Centinela Oriental se cubrirá todo el flanco oriental, desde el Polo Norte al Mar Negro y el Mediterráneo. “Cualquier lugar en el que podamos ver una amenaza de los rusos”, dijo.

En la operación participan al menos nueve países: Dinamarca, Francia, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, República Checa, España, Italia y Suecia.

Un avión F-16 de Dinamarca exhibe algunas de sus capacidades en un evento de prensa celebrado el 16 de abril de 2024 en la Base Aérea de Skrydstrup. (Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / AFP). / BO AMSTRUP

Para la defensa aérea están displonibles tres aviones de combate Rafale (Francia), cuatro Eurofighter (Alemania), dos F-16 (Dinamarca) y tres helicópteros (República Checa).

Se usará una fragata antiarérea de Dinamarca, buques de guerra equipados con radares avanzados y sistemas de defensa aérea terrestres con misiles Patriot.

Se mejorará la recopilación de información de inteligencia, los sensores para detectar misiles de crucero, los sistemas de vigilancia y los sistemas antidrone.

El domingo, el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, firmó una resolución que autoriza el despliegue en su país de fuerzas de la OTAN como parte de la Operación Centinela Oriental.

El lunes, Rusia reaccionó a la acción de la OTAN y dijo que en los hechos, la Alianza está en guerra con Moscú.

“La OTAN está en guerra con Rusia. Esto es obvio y no requiere de pruebas adicionales”, afirmó Dmitri Peskov, vocero del Kremlin, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Esa afirmación tiene que ver con el apoyo armamentístico que la OTAN brinda a Ucrania, país que está en guerra con Rusia desde febrero del 2022.

Un Boeing E-3 Sentry AWACS realiza una exhibición de vuelo en el 47.º Salón Aeronáutico Internacional de París, el 24 de junio de 2007. (Foto de PIERRE VERDY / AFP). / PIERRE VERDY

Actualmente la OTAN dispone del sistema de Alerta Temprana y Control Aerotransportado (AEWC), cuya función es detectar amenazas en el aire y coordinar operaciones militares desde el cielo, actuando como una especie de “torre de control voladora” y radar avanzado. Para ello, dispone de 14 aeronaves Boeing E-3A Sentry, desplegadas principalmente desde la base aérea de Geilenkirchen, en Alemania. Estos aparatos pueden detectar aviones, drones y misiles a baja y gran altitud, incluso más allá del horizonte de los radares terrestres.



Una provocación de Putin

Un caza Dassault Rafale B de la Fuerza Aérea Francesa, configurado para armamento aire-aire, desplegado en un lugar no especificado del espacio aéreo de Polonia. (AFP). / HANDOUT

Para el analista internacional Francisco Belaunde Matossian, con Centinela Oriental la OTAN quiere mostrarle a Rusia que los aliados están dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para proteger a los países del flanco oriental.

Sobre la posibilidad de que el reforzamiento de la protección aérea de la OTAN pueda llevar a un incidente que provocaría un enfrentamiento directo con Rusia, Belaunde consideró que es muy baja esa posibilidad porque el presidente Vladimir Putin entenderá el mensaje.

“La operación de la OTAN es lo que se hace normalmente para frenar al otro. Si no reaccionas, el otro avanza de a poquitos porque con tu inacción lo estás alentando a seguir. Entonces, ahora la OTAN está tratando de parar esa dinámica. Es bien importante que se haga esa operación. Rusia evitará entrar en confrontación”, remarcó.

En cuanto a si la presencia de drones rusos en Polonia fue un error de cálculo o una provocación a la OTAN, Belaunde dijo que debido a la cantidad de aparatos, es evidente que Putin buscó poner a prueba a los aliados.

“Fue una provocación. Una manera de testear la posible respuesta de la OTAN para una futura acción militar en Europa, cómo se defenderían solos. Pienso que Putin se está situando en el escenario en que Europa no sería defendida por Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que con Donald Trump el compromiso de Estados Unidos con respecto a la OTAN se ha limitado muchísimo”, enfatizó Belaunde.

Precisamente el fin de semana, Trump puso dos condiciones para que Estados Unidos endurezca las sanciones contra Rusia: que los países de la OTAN dejen de comprar petróleo a los rusos y que la Unión Europea aplique aranceles de entre 50% y 100% a India y China, aliados de Moscú.

Al respecto, Belaunde manifestó que “Trump hace todo lo posible para no sancionar a Rusia, a pesar de su promesa de tomar represalias por el solo hecho de no haber aceptado un alto el fuego. Pero él solo arrastra los pies cuando se le presiona para que sancione a Rusia. Para mí sus últimas exigencias son pretextos. Va a ser muy difícil para los europeos aceptarle a Trump ponerle aranceles a los chinos. No quieren una confrontación con China”.

VIDEO RECOMENDADO