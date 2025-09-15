Roger Zuzunaga Ruiz
¿Qué se sabe de la operación lanzada por la OTAN para defender los cielos de su flanco oriental de la amenaza rusa?
La semana pasada, la OTAN sufrió la peor violación de su espacio aéreo desde su fundación en 1949, cuando 19 drones rusos sobrevolaron Polonia. No todos fueron derribados por las fuerzas de respuesta rápida de los aliados. El sábado 13 de setiembre, Rumanía denunció que un dron ruso había entrado en su espacio aéreo. En este contexto, la Alianza Atlántica anunció el fin de semana el lanzamiento de emergencia de la Operación Centinela Oriental, con la que se busca reforzar la defensa de su flanco oriental. ¿En qué consiste?

