OTAN lanza Centinela del Ártico, la nueva misión para reforzar la presencia en la región

El Mando Aliado de Operaciones, responsable de la planificación y ejecución de todos los ejercicios, actividades y operaciones de la OTAN, inició este miércoles la misión ‘Centinela del Ártico’ para “reforzar aún más la postura” en el Ártico y el Alto Norte, mientras “aumenta su presencia permanente” en la región.

La iniciativa sigue a la reunión celebrada el mes pasado en Davos (Suiza) entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario general aliado, Mark Rutte, en la que acordaron que la OTAN asumiera colectivamente “mayor responsabilidad en la defensa de la región, teniendo en cuenta la actividad militar de Rusia y el creciente interés de China en la zona”, indicó en un comunicado el Cuartel General Militar Aliado (SHAPE).

“‘Centinela del Ártico’ subraya el compromiso de la Alianza de proteger a sus miembros y mantener la estabilidad en una de las zonas más importantes desde el punto de vista estratégico y más difíciles desde el punto de vista medioambiental del mundo”, indicó el general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Alexus G. Grynkewich, comandante supremo aliado en Europa.

Según dijo, “aprovechará la fuerza de la OTAN para proteger nuestro territorio y garantizar la seguridad del Ártico y el Alto Norte”.

El Mando Aliado de Operaciones explicó que, mientras los planificadores militares preparaban esta misión, tuvieron una “visión completa” de las actividades de los países de la OTAN en la región.

En ese sentido, indicó que utilizará ‘Centinela del Ártico’ para “cohesionar esas acciones en un enfoque operativo global para las crecientes actividades de los aliados, lo que reforzará la presencia de la OTAN en la zona”.

Entre estas actividades se incluyen maniobras como ‘Arctic Endurance’ de Dinamarca, consistente en una serie de ejercicios multidominio diseñados para mejorar la capacidad de los aliados para operar en la región, o el próximo ejercicio ‘Cold Response’ de Noruega, al que ya han comenzado a llegar tropas de toda la Alianza.

Fuerzas militares de la OTAN durante una exhibición después del "Ejercicio Steadfast Dart 2025" en Rumania, el 19 de febrero de 2025. (Foto de Daniel MIHAILESCU / AFP). / DANIEL MIHAILESCU

‘Centinela del Ártico’ estará dirigido por el Mando Conjunto de Fuerzas de Norfolk en Virginia (Estados Unidos), que desde diciembre ya era responsable de la región ártica.

“En lo que respecta a los comandos de fuerzas conjuntas de la OTAN, Norfolk es el puente entre Norteamérica y Europa, defendiendo los accesos estratégicos entre los dos continentes y mucho más”, afirmó Grynkewich.

Además, el Mando Aliado de Operaciones (con sede en Mons, Bélgica) y Norfolk colaborarán con el Mando Aliado de Transformación y coordinarán actividades con el Mando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) de Estados Unidos y Canadá, así como con el Mando Norte y el Mando Europeo estadounidenses.