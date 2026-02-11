OTAN lanza Centinela del Ártico, la nueva misión para reforzar la presencia en la región

Escuchar
Soldados rumanos operan un lanzador del Sistema de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad (HIMARS) durante el ejercicio militar Frente Dinámico 26 en el Área de Entrenamiento de Cincu, Rumania, el 9 de febrero de 2026. (Foto de Daniel MIHAILESCU / AFP).
/ DANIEL MIHAILESCU
Por Agencia EFE

El Mando Aliado de Operaciones, responsable de la planificación y ejecución de todos los ejercicios, actividades y operaciones de la OTAN, inició este miércoles la misión ‘Centinela del Ártico’ para “reforzar aún más la postura” en el Ártico y el Alto Norte, mientras “aumenta su presencia permanente” en la región.

