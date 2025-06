Rutte planea llevar este mismo mensaje a la cumbre que sostendrán los 32 miembros a fines de este mes en Países Bajos, donde planteará a los países miembros de la alianza atlántica el objetivo de destinar el 5% de su PBI a materias de Defensa.

Esto respondería a la necesidad de “miles de vehículos blindados y tanques adicionales, millones de proyectiles de artillería más”, así como “duplicar” sus capacidades de despliegue en logística, suministro, transporte y apoyo médico.

“En el 2015 la OTAN aprobó un compromiso de subir el gasto en Defensa al 2%. Muchos países ya cumplen ese compromiso, otros no. Ahora se habla de subirlo al 5% pero en realidad el gasto directo en defensa sería del 3,5% del PBI y el otro 1,5% iría a infraestructura asociada con defensa, no necesariamente a material o actividades estrictamente en defensa”, detalla a El Comercio el académico y consultor sobre cuestiones de seguridad y defensa Román Ortiz.

El segundo concepto mencionado por el experto haría referencia a factores como “la protección de infraestructura crítica o el desarrollo de capacidades de defensa”.

El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, apoya el incremento del presupuesto de Defensa europeo ante la amenaza rusa.

El analista internacional Roberto Heimovits, por su parte, comenta a este Diario que “independientemente de si se llegara a aumentar el gasto al 5% del PBI, varios países europeos han arribado a la conclusión de que deben hacer un aumento sustancial en su gasto respecto al que habían tenido desde el final de la Guerra Fría. Esto se debe a la combinación del viejo imperialismo ruso que parece haber revivido y a la duda genuina de que podrían ser atacados por Rusia”.

Sin embargo, el camino hacia el 5% podría ser más complicado de lo esperado, tomando en cuenta que actualmente 22 de los 32 miembros apenas han conseguido cumplir o superar el 2% pactado hace una década.

- Amenaza en bloque, retos individuales -

El cuadro de asignación de presupuesto a Defensa dentro de la alianza refleja una enorme disparidad entre las naciones, lo cual responde a diferentes factores. Según Ortiz, "algo que pasó siempre en Europa es que la percepción de amenaza cambia con la geografía, no es lo mismo vivir en Lituania que vivir en España cuando se habla de la amenaza rusa. A partir de ahí hay otros problemas de carácter político y económico“.

Para el experto español, los principales retos que les tocarán afrontar a los europeos giran en torno a los gobiernos de coalición que se oponen a un incremento del gasto militar, como es el caso de España; y los problemas de deuda pública que en ocasiones superan el 100% del PBI, como en Italia. Sin embargo, confía en que el bloque contaría con los mecanismos necesarios para sortear estos obstáculos.

"Primero, hay mecanismos de facilitación de financiación del incremento del gasto en defensa. Segundo, los europeos están casados dentro de la UE, en consecuencia resulta difícil para países como España descolgarse de la obligación de cumplir en materia de defensa porque el resto de sus socios está cumpliendo y dependen de ellos para avanzar. Y el tercer punto, que me parece crítico, son las tensiones entre Estados Unidos y Europa. Desde Washington han venido emitiendo señales de no estar tan dispuestos a respaldar la defensa europea de la misma manera que lo hicieron hasta ahora. Eso añade un punto de urgencia al incremento del gasto. Hasta ahora Europa daba por hecho que EE.UU. iba a desplegar su capacidad militar para defenderlos de Rusia, eso ya no está garantizado al 100%“, comenta Ortiz.

En ese sentido, la propuesta de Rutte se enmarca dentro de las exigencias lanzadas por Donald Trump, quien ha cuestionado en repetidas ocasiones el valor de la OTAN y se ha quejado de que su país proporciona seguridad a sus pares europeos sin que ellos contribuyan lo suficiente.

“El papel de Trump ha sido sumamente importante. Por primera vez desde 1949 hay un presidente estadounidense que amenaza con dejar a Europa librada a su suerte. La personalidad de Trump lo hace un mandatario impredecible que lleva a los europeos a pensar que realmente podrían quedarse solos si Rusia los ataca”, comenta Heimovits.

Trump ha sido un duro crítico de la OTAN y ha despertado temores inéditos dentro de la Alianza.

- Un ataque próximo -

La urgencia de Rutte respondería a que “Rusia podría estar lista para usar la fuerza militar contra la OTAN dentro de cinco años”, según expresó en su presentación en Londres.

Este tipo de alertas ha sido una constante por parte de las agencias de inteligencia europeas desde el inicio de la guerra en Ucrania, pero para Ortiz estarían adquiriendo una nueva dimensión conforme Rusia se va acercando a su límite en cuanto a capacidad militar.

“Históricamente Rusia siempre ha querido fracturar el eje transatlántico. Si toma una acción agresiva contra un país de la OTAN y EE.UU. no reacciona como manda el Tratado del Atlántico Norte, la OTAN estaría rota. Esa es la oportunidad que Rusia está buscando. Pero el esfuerzo militar ruso tiene un techo y eso hace que el riesgo de que haya una agresión para intentar romper la coalición suceda pronto porque a Putin se le está acabando el tiempo“, explica el experto.

Desde el Kremlin han respondido acusando a la OTAN de ser "un instrumento de agresión y confrontación" y calificado como “ilusoria” la supuesta amenaza que representan para el Viejo Continente.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó de "ilusoria" la acusación de la OTAN sobre una amenaza rusa. / NATALIA KOLESNIKOVA

Sin embargo, el portavoz presidencial Dmitri Peskov advirtió que “de una u otra forma, Rusia tendrá que responder a tales acciones expansionistas y agresivas de la OTAN y de los países miembros, que nos son bien conocidos, ya que se encuentra muy cerca de nuestras fronteras (...) por supuesto, cuando nada limite nuestras acciones, nos reservaremos esa libertad de acción“.

Para Ortiz, esta respuesta era esperable y correspondería a un intento de amedrentamiento hacia el bloque occidental pero encontraría diferentes limitantes.

"Los rusos están gastando todo lo que pueden gastar en la guerra, básicamente se han subordinado a China para poder sostener el esfuerzo y seguir construyendo capacidad militar. Evidentemente sus autoridades intentarán asustar a los europeos para que algunos gobiernos como el eslovaco o el húngaro, que miran con alguna simpatía al Kremlin, se sostengan. Pero lo cierto es que Rusia ya está siendo todo lo agresivo que puede, no quiero minimizar los riesgos de escalada sino mostrar que la escalada ya está en marcha“, remarca.