El padre de Meghan Markle podría no asistir a la boda real

Según el portal de información sobre famosos TMZ, Thomas Markle no llevará a su hija hasta el altar el sábado en el castillo de Windsor para no avergonzarla tras una sesión de fotos que se llevó a cabo pese a las consignas de discreción emitidas

(Foto: AFP)