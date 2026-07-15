Resumen
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Países Bajos registró más de 900 muertes adicionales entre finales de junio y principios de julio durante una ola de calor que afectó a Europa occidental, informaron el miércoles las autoridades sanitarias.
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