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Un peatón se quita la gorra al pasar frente al ayuntamiento (Hôtel de Ville) en medio de una ola de calor en el centro de París, el 14 de julio de 2026. (Martin LELIEVRE / AFP)
Un peatón se quita la gorra al pasar frente al ayuntamiento (Hôtel de Ville) en medio de una ola de calor en el centro de París, el 14 de julio de 2026. (Martin LELIEVRE / AFP)
/ MARTIN LELIEVRE
Por Agencia AFP

Países Bajos registró más de 900 muertes adicionales entre finales de junio y principios de julio durante una ola de calor que afectó a Europa occidental, informaron el miércoles las autoridades sanitarias.

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