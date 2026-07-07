00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asisten a una rueda de prensa durante el Foro de la Industria de Defensa de la OTAN en Ankara, Turquía. Foto: EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asisten a una rueda de prensa durante el Foro de la Industria de Defensa de la OTAN en Ankara, Turquía. Foto: EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI
Por Agencia EFE

Los países de la OTAN anunciaron este martes nuevas adquisiciones militares por valor de al menos 50.000 millones de dólares (43.766,5 millones de euros) con ocasión del Foro de la Industria de la Defensa celebrado en la primera jornada de la cumbre aliada en Ankara.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.