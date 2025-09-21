El Reino Unido reconoce oficialmente al Estado de Palestina

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció este domingo el reconocimiento formal del Estado de Palestina con el objetivo de “revivir la esperanza de la paz” para los palestinos e israelíes bajo una solución de dos Estados.

“Ante el creciente horror en Oriente Medio, actuamos para mantener viva la posibilidad de la paz y una solución de dos Estados. Esto significa un Israel seguro y protegido junto a un Estado palestino viable. Por el momento no tenemos ninguno de los dos”, dijo el jefe del Gobierno británico a través de un vídeo pregrabado y publicado en redes sociales.

“Hace más de 75 años reconocimos el Estado de Israel como una patria para el pueblo judío. Hoy nos unimos a más de 150 países que reconocen también el Estado palestino”, agregó.

En su discurso, de alrededor de 6 minutos, Starmer dejó claro que este reconocimiento no es una “recompensa” para el grupo paramilitar islamista Hamás, como afirman el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, o el presidente estadounidense, Donald Trump,y anunció más sanciones a sus componentes en las próximas semanas.

“Hamás es una organización terrorista brutal. Nuestro llamamiento a una verdadera solución de dos Estados es exactamente lo contrario de su odiosa visión. Así que seamos claros. Esta solución no es una recompensa para Hamás, porque Hamás no puede tener futuro ni puede tener ningún papel en el Gobierno ni en la seguridad (de Gaza)”, puntualizó.

“Esto debe terminar”

El pasado 29 de julio, el primer ministro británico anticipó que reconocería el Estado de Palestina en septiembre, antes de la celebración de la Asamblea General de la ONU, si Israel no cumplía con una serie de condiciones, como dar pasos para acabar con la “catastrófica situación en Gaza”, decretar un alto el fuego o comprometerse con un proceso de paz a largo plazo que condujera a un Estado palestino que coexistiera junto a Israel.

En estos tres meses, Israel ha lanzado una nueva ofensiva terrestre en la ciudad de Gaza, el organismo de seguridad alimentaria respaldado por la ONU ha declarado que se está produciendo una hambruna en zonas de la Franja y, más recientemente, una comisión de las Naciones Unidas ha afirmado que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza.

Este domingo, Starmer aseveró que la esperanza de una solución de dos Estados se “desvanece” con las acciones de Hamás, la “intensificación” de la ofensiva militar por parte del Gobierno israelí y la aceleración de la construcción de asentamientos en Cisjordania -más conocido como E1, que en la práctica harían inviable un futuro Estado palestino-.

En esta línea, pidió la liberación inmediata de los rehenes todavía cautivos por Hamás en la Franja tras el ataque del 7 de octubre de 2023 e hizo un llamamiento al Gobierno israelí para que detengan sus “tácticas crueles” y levantelas restricciones a la entrada de ayuda humanitaria.

“Decenas de miles de personas han sido asesinadas, incluidas miles de personas que intentaban recoger agua y comida. Esta muerte y destrucción nos horroriza a todos. Esto debe terminar”, comentó Starmer.

Minutos antes del anuncio oficial por parte del Reino Unido, Canadá se adelantó e hizo lo propio, convirtiéndose así en el primer país del G7 en reconocer a Palestina, también de forma simultánea con Australia y a la espera de otro número de países que se sumarán a la lista antes de la celebración de la Asamblea General de la ONU en la próxima semana.

