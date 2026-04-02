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El papa León XIV preside su primera misa por Jueves Santo en la Basílica de San Pedro. (Foto: EFE)
El papa León XIV preside su primera misa por Jueves Santo en la Basílica de San Pedro. (Foto: EFE)
/ FABIO FRUSTACI
Por Agencia EFE

El papa León XIV inició los ritos de su primera Semana Santa como pontífice con la celebración de la Misa Crismal de Jueves Santo en la basílica de San Pedro, una ceremonia en la que pidió que la misión cristiana se aleje de la “prepotencia” y las “lógicas de dominio”.

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