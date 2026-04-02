El papa León XIV inició los ritos de su primera Semana Santa como pontífice con la celebración de la Misa Crismal de Jueves Santo en la basílica de San Pedro, una ceremonia en la que pidió que la misión cristiana se aleje de la “prepotencia” y las “lógicas de dominio”.

“Es prioritario recordar que ni en el ámbito pastoral, ni en el ámbito social y político, el bien puede provenir de la prepotencia”, dijo el papa durante su homilía ante miles de fieles y el clero romano.

Y añadió: “Los grandes misioneros son testigos de acercamientos cuidadosos, cuyo método consiste en compartir la vida, el servicio desinteresado, la renuncia a cualquier estrategia calculadora, el diálogo y el respeto”.

En la misa de este Jueves Santo, que se celebra en todas las catedrales del mundo y que marca el comienzo del Triduo Pascual (periodo central de la Semana Santa), se conmemora la institución del sacramento del orden sacerdotal por Jesucristo durante la Última Cena y está dedicada a la renovación por parte de los sacerdotes de los votos de pobreza, castidad y obediencia.

El papa León XIV preside su primera misa por Jueves Santo en la Basílica de San Pedro. (Foto: EFE)

Durante su larga homilía el pontífice lamentó que, a lo largo de la historia, la misión evangelizadora haya sido “no pocas veces, trastocada por lógicas de dominio totalmente ajenas al camino de Jesucristo”.

Asimismo, destacó que la labor de la Iglesia comienza con “la reconciliación con nuestros orígenes” y por “hacer las paces con el pasado sin quedar prisioneros de él”.

“El amor es verdadero si está desarmado, necesita pocas cosas, ninguna ostentación, y custodia con delicadeza la debilidad y la desnudez”, dijo.

León XIV insistió a los religiosos que no hay buena nueva para los pobres si acuden “con signos de poder”, ni hay auténtica liberación sin liberarse de la posesión.

El papa León XIV preside su primera misa por Jueves Santo en la Basílica de San Pedro. (Foto: EFE) / VATICAN MEDIA HANDOUT

“Para acoger debemos aprender a dejarnos acoger. Incluso en los lugares donde la secularización parece más avanzada no son tierra de conquista ni reconquista”, subrayó León XIV.

Durante su discurso, León XIV citó al mártir salvadoreño Óscar Arnulfo Romero y al cardenal estadounidense Joseph Bernardin como ejemplos de entrega incluso ante la muerte y el fracaso.

“En esta hora oscura de la historia, Dios ha querido enviarnos a difundir el perfume de Cristo donde reina el olor de la muerte. Renovemos nuestro ‘sí’ a esta misión que nos pide unidad y que trae la paz”, concluyó.

En la ceremonia también se bendijeron los óleos de los catecúmenos, el de los enfermos y del crisma, que se utilizan durante el año para los bautismos, confirmaciones y unción de los enfermos. También se bendicen las tres ánforas de plata que serán utilizadas en las celebraciones vaticanas.

León XIV, que fue elegido el 8 de mayo de 2025, inicia así su primera Semana Santa como papa, en la que presidirá los diversos ritos y liturgias programados después de años caracterizados por la ausencia del fallecido papa Francisco en muchos de estos actos debido a su estado de salud.

La agenda del pontífice continuará esta tarde en la basílica romana de San Juan de Letrán con la misa de la Cena del Señor, en la que lavará los pies a doce sacerdotes.

El Viernes Santo presidirá la celebración de la Pasión en la basílica vaticana y, por la noche, encabezará su primer Vía Crucis en el Coliseo de Roma, donde portará personalmente la cruz durante las catorce estaciones.

La Semana Santa proseguirá el sábado con la Vigilia Pascual en la basílica de San Pedro y culminará el Domingo de Resurrección con la misa de Pascua, seguida de la tradicional bendición ‘Urbi et Orbi’.