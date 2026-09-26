icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El papa León XIV saluda a la multitud desde el papamóvil mientras recorre la avenida de los Campos Elíseos camino a la plaza de la Concordia, en el centro de París, el 26 de septiembre de 2026. (Alberto PIZZOLI / AFP)
El papa León XIV saluda a la multitud desde el papamóvil mientras recorre la avenida de los Campos Elíseos camino a la plaza de la Concordia, en el centro de París, el 26 de septiembre de 2026. (Alberto PIZZOLI / AFP)
/ ALBERTO PIZZOLI
Por Agencia EFE

Segundo baño de masas del papa León XIV en su visita a París, donde a bordo del papamóvil recorrió este sábado los Campos Elíseos, donde fue coreado por los cientos de miles de personas que se habían dado cita para escuchar la misa que oficiará desde la plaza de la Concordia.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.