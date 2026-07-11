00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El papa León XIV mantiene un encuentro con más de un millar de inmigrantes de África, América Latina y con representantes de organizaciones que trabajan en el rescate, acogida e integración, en Arguineguín, Gran Canaria. (EFE/ Angel Medina G.).
El papa León XIV mantiene un encuentro con más de un millar de inmigrantes de África, América Latina y con representantes de organizaciones que trabajan en el rescate, acogida e integración, en Arguineguín, Gran Canaria. (EFE/ Angel Medina G.).
/ Angel Medina G.
Por Agencia EFE

El papa León XIV almorzó este sábado con un centenar de pobres y migrantes en el “Borgo Laudato Si’”, el proyecto puesto en marcha por el Vaticano para la defensa de la biodiversidad, en los Jardines Pontificios de Castel Gandolfo, donde se encuentra pasando unos días de vacaciones, y pidió que se “puedan eliminar las causas de la pobreza”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.