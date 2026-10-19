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Resumen

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Por último, León XIV “ha reiterado el compromiso de la Santa Sede en favor del diálogo y de la paz”. (Foto: Alberto PIZZOLI / POOL / AFP / referencial)
Por último, León XIV “ha reiterado el compromiso de la Santa Sede en favor del diálogo y de la paz”. (Foto: Alberto PIZZOLI / POOL / AFP / referencial)
/ ALBERTO PIZZOLI
Por Agencia EFE

El papa León XIV mantuvo este lunes una conversación telefónica con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, e hizo votos para que una colaboración con Rusia permita la llegada de ayuda a la ciudad ocupada de Olenskhy, en la región de Jersón.

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