El papa León XIV bautiza a 20 niños y niñas en la Capilla Sixtina

El papa León XIV bautizó este domingo a 20 niños y niñas en la Capilla Sixtina, bajo los célebres frescos de Miguel Ángel, e instó a los padres a guiar a sus hijos en el camino de la fe, a la que definió como “un bien esencial para vivir”.

La ceremonia, cargada de ritos, rememora el bautizo de Jesús en las aguas del río Jordán y es una de la pocas que tienen lugar en la Capilla Sixtina del Vaticano, donde el pasado mes de mayo se celebró el cónclave que eligió a León XIV como pontífice.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

MIRA AQUÍ: El papa pide un alto el fuego inmediato en Ucrania y llama a soluciones justas y duraderas

“Cuando sabemos que un bien es esencial, enseguida lo buscamos para aquellos a quienes amamos”, afirmó León XIV dirigiéndose a los padres de las 8 niñas y 12 niños, tradicionalmente hijos o nietos de empleados vaticanos, que recibieron hoy el sacramento.

El papa León XIV durante la fiesta del Bautismo del Señor, durante la cual se bautizan los niños, en la Capilla Sixtina, en el Vaticano, el 11 de enero de 2026. (VATICAN MEDIA / AFP) / VATICAN MEDIA

El pontífice aseguró que, con el bautismo, los niños “se convierten en criaturas nuevas”: “Así como de ustedes, sus padres, han recibido la vida, ahora reciben también el sentido para vivirla: la fe”, añadió.

La ceremonia comenzó con la señal de la cruz trazada por León XIV sobre los bebés y repetida por sus padres.

El papa León XIV llega para la fiesta del Bautismo del Señor, durante la cual se bautizan los niños, en la Capilla Sixtina, en el Vaticano, el 11 de enero de 2026. (VATICAN MEDIA / AFP) / VATICAN MEDIA

Posteriormente, tuvo lugar la administración del bautismo en la pila bautismal, cuando el pontífice pronunció el nombre de cada niño y derramó el agua sobre la cabeza de los pequeños, algunos más inquietos que otros, a quienes sostuvo con delicadeza la cabeza.

MÁS INFORMACIÓN: El papa León XIV urge a garantizar la soberanía y el bien de Venezuela tras la captura de Maduro

Los niños fueron después revestidos con una túnica blanca, símbolo de la nueva vida tras el bautismo, y cada padre se acercó al Cirio Pascual para encender una vela por cada bautizado.

Por último, los concelebrantes tocaron la boca y las orejas de los bebés, en el rito que simboliza la capacidad de escuchar y proclamar la fe.

Finalizada la larga ceremonia, León XIV saludó a los padres y hermanos de los bautizados.

VIDEO RECOMENDADO