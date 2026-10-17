El doctor Stefano Margaritora, quien estuvo a cargo de la operación del papa León XIV para extraerle un tumor cancerígeno en el Hospital Policlínico Gemelli, dijo que no hay motivos clínicos para que no pueda viajar a Latinoamérica. Esto, luego que se le diera el alta del nosocomio para que pueda retornar al Vaticano días después de su cirugía.

En declaraciones a Vatican News, el profesor Margaritora comentó que la intervención quirúrgica fue de rutina, sin complicaciones. Por esto, estimó que como ocurre en otros pacientes, dos semanas luego de la cirugía se lograría una recuperación física.

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“Si lo consideramos como a cualquier otra persona después de este tipo de intervención, podemos decir que necesita un par de semanas para lograr una recuperación física verdaderamente completa. Por tanto, dado que ya ha transcurrido casi una semana, creo que en unos diez días más, el Papa podría estar plenamente recuperado”, estimó este 17 de octubre.

El papa León XIV fue sometido a una operación en el hospital Gemelli en Roma el martes 13 de octubre. Previamente, se había reportado que se había detectado una anomalía que, luego, se confirmó se trataba de un adenocarcinoma pulmonar que requirió la extracción de todo el lóbulo inferior del pulmón derecho.

“En cuanto a un viaje largo con desplazamiento en avión previsto para dentro de unas tres semanas aproximadamente, diría que no existen motivos clínicos que impidan realizarlo”, precisó Margaritora.