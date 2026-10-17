El papa León XIV saludando al doctor Stefano Margaritora, quien lideró su operación en el hospital Gemelli. (Foto: Simone Risoluti/EFE)
El papa León XIV saludando al doctor Stefano Margaritora, quien lideró su operación en el hospital Gemelli. (Foto: Simone Risoluti/EFE)
/ Simone Risoluti
Por Redacción EC

El doctor Stefano Margaritora, quien estuvo a cargo de la operación del papa León XIV para extraerle un tumor cancerígeno en el Hospital Policlínico Gemelli, dijo que no hay motivos clínicos para que no pueda viajar a Latinoamérica. Esto, luego que se le diera el alta del nosocomio para que pueda retornar al Vaticano días después de su cirugía.

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