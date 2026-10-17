El doctor Stefano Margaritora, quien estuvo a cargo de la operación del papa León XIV para extraerle un tumor cancerígeno en el Hospital Policlínico Gemelli, dijo que no hay motivos clínicos para que no pueda viajar a Latinoamérica. Esto, luego que se le diera el alta del nosocomio para que pueda retornar al Vaticano días después de su cirugía.
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