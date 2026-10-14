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Resumen

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Una pancarta en honor a León XIV, exhibida por médicos del Departamento de Hematología del Hospital Universitario Agostino Gemelli, donde el Papa se encuentra hospitalizado. (EFE/EPA/FABIO FRUSTACI).
Una pancarta en honor a León XIV, exhibida por médicos del Departamento de Hematología del Hospital Universitario Agostino Gemelli, donde el Papa se encuentra hospitalizado. (EFE/EPA/FABIO FRUSTACI).
Por Agencia EFE

El papa León XIV concelebró este miércoles una misa en una sala de la décima planta del Policlínico Gemelli de Roma, donde permanece ingresado tras ser operado el martes de un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón, según informaron fuentes vaticanas.

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