El papa León XIV, quien ha seguido los pasos del papa Francisco al convertir la pastoral penitenciaria en una prioridad, creó el miércoles una nueva iniciativa global para coordinar la atención espiritual de la Iglesia católica a los reclusos.

León nombró al arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, como el primer coordinador del servicio de pastoral penitenciaria. La nueva entidad depende de la oficina de desarrollo y caridad del Vaticano.

Hace apenas unas semanas, García Cuerva recibió a León en la cárcel de Devoto, en Buenos Aires, en el último día de la visita del pontífice a Argentina. Francisco ejerció su ministerio en Devoto durante años cuando era arzobispo, y luego programó visitas a prisiones a lo largo de su pontificado durante sus viajes al extranjero e incluso mientras estaba en Roma.

León ha seguido el mismo camino: visitó a reclusos en una prisión tristemente célebre de Guinea Ecuatorial y después en Buenos Aires. El mensaje ha sido alentar a los reos a mantener la esperanza y mostrarles que siguen siendo hijos amados de Dios. En Buenos Aires, León instó a los reclusos a ver su tiempo tras las rejas como una oportunidad de redención y reconciliación.

El ministerio en prisiones es un principio importante de la fe católica, en consonancia con el mandato bíblico: “Estuve en la cárcel y vinisteis a verme”.

El nuevo servicio penitenciario del Vaticano pretende ayudar a la Iglesia, a nivel parroquial, diocesano y nacional, a desarrollar y coordinar la atención pastoral para las personas privadas de la libertad. El servicio pretende promover la pastoral penitenciaria a nivel mundial y ayudar a las iglesias locales a desarrollar programas. También busca capacitar a los trabajadores y ayudarles a comunicarse con las autoridades civiles para organizar visitas a las cárceles y labores pastorales.

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