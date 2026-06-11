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El papa León XIV pronuncia unas palabras durante el encuentro con más de un millar de inmigrantes de África, América Latina en la isla de Gran Canaria. Foto: EFE/ Angel Medina G. POOL
El papa León XIV pronuncia unas palabras durante el encuentro con más de un millar de inmigrantes de África, América Latina en la isla de Gran Canaria. Foto: EFE/ Angel Medina G. POOL
Por Agencia AFP

El papa León XIV denunció este jueves la “indiferencia” hacia los inmigrantes, que son explotados o fallecen en el mar intentando llegar a Europa, en un emotivo acto de homenaje en el puerto de Arguineguín en Canarias, símbolo del drama migratorio.

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