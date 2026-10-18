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Resumen

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El papa León XIV saluda desde la ventana del palacio apostólico con vistas a la plaza de San Pedro durante el rezo del Ángelus, un día después de su regreso al Vaticano tras una operación por cáncer de pulmón, el 18 de octubre de 2026. (Foto de Tiziana FABI / AFP).
El papa León XIV saluda desde la ventana del palacio apostólico con vistas a la plaza de San Pedro durante el rezo del Ángelus, un día después de su regreso al Vaticano tras una operación por cáncer de pulmón, el 18 de octubre de 2026. (Foto de Tiziana FABI / AFP).
/ TIZIANA FABI
Por Agencia EFE

Tras su alta hospitalaria, el papa León XIV reapareció este domingo en el rezo del Ángelus en el Vaticano, donde explicó que, una vez superada la etapa de su operación pulmonar por un tumor canceroso, retomará sus actividades gradualmente.

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