Papa León XIV: El Vaticano no participará en la Junta de Paz de Trump

El papa León XIV celebra la misa de Nochebuena en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el 24 de diciembre de 2025. (Andreas SOLARO / AFP)
El papa León XIV celebra la misa de Nochebuena en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el 24 de diciembre de 2025. (Andreas SOLARO / AFP)
/ ANDREAS SOLARO
Por Agencia EFE

El Vaticano no participará en la denominada Junta de Paz para Gaza impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según confirmó este martes el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin.

