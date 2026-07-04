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El papa León XIV reacciona a su llegada a una misa durante una visita de un día a la isla de Lampedusa, al sur de Sicilia, el 4 de julio de 2026. (Tiziana FABI / AFP)
El papa León XIV reacciona a su llegada a una misa durante una visita de un día a la isla de Lampedusa, al sur de Sicilia, el 4 de julio de 2026. (Tiziana FABI / AFP)
/ TIZIANA FABI
Por Agencia EFE

El papa León XIV aseguró este sábado, durante su visita a la isla italiana de Lampedusa, que los miles de muertos registrados en el mar Mediterráneo son víctimas tanto de “decisiones tomadas” como de “decisiones omitidas”, y denunció la indiferencia ante el drama migratorio.

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