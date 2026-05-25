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El papa León XIV asiste a la presentación de su primera encíclica, "Magnifica Humanitas", centrada en el auge de la inteligencia artificial, en el Vaticano el 25 de mayo de 2026. (Foto de Alberto PIZZOLI / AFP).
El papa León XIV asiste a la presentación de su primera encíclica, "Magnifica Humanitas", centrada en el auge de la inteligencia artificial, en el Vaticano el 25 de mayo de 2026. (Foto de Alberto PIZZOLI / AFP).
/ ALBERTO PIZZOLI
Por Agencia EFE

El papa León XIV afirmó este lunes que la inteligencia artificial tiene “que ser desarmada” de las “lógicas que la transforman en dominio, exclusión y muerte”, en el discurso que pronunció en el acto de presentación de su primera encíclica “Magnifica humanitas”, dedicada a la protección de la dignidad humana ante la revolución de la IA.

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