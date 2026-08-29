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El papa León XIV asiste a una procesión de barcos en el lago Albano con motivo de la fiesta de Nuestra Señora del Lago en Castel Gandolfo, el 29 de agosto de 2026. (Alberto PIZZOLI / AFP)
El papa León XIV asiste a una procesión de barcos en el lago Albano con motivo de la fiesta de Nuestra Señora del Lago en Castel Gandolfo, el 29 de agosto de 2026. (Alberto PIZZOLI / AFP)
/ ALBERTO PIZZOLI
Por Agencia EFE

El papa León XIV ha participado este sábado en una procesión en barca por las aguas del lago Albano, a los pies de la localidad romana de Castel Gandolfo, donde suele descansar los martes y en el verano.

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