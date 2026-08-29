El papa León XIV ha participado este sábado en una procesión en barca por las aguas del lago Albano, a los pies de la localidad romana de Castel Gandolfo, donde suele descansar los martes y en el verano.

Se trata del primer pontífice en participar en esta tradicional procesión acuática celebrada desde 1954 en este lago con motivo de la fiesta de la Virgen.

León XIV, junto algunos miembros de la Curia, religiosas y varios colaboradores, encabezó la procesión a bordo de una embarcación en cuya cubierta se colocó una imagen de María y una bandera vaticana.

Detrás le seguían más de treinta embarcaciones, entre botes y piraguas.

Poco antes de embarcarse, León XIV había presidido una misa en la iglesia de María Santísima del Lago ante la presencia de algunos fieles, a quienes alentó a no ceder al odio y a la violencia.

“Dicen que poner la otra mejilla es de perdedores, que dar en vez de rechazar es de ingenuos, que perdonar sin límites es de débiles (...) No nos confundamos: el odio y la violencia no conducen a nada bueno, solo a la destrucción y a la muerte”, avisó el pontífice en su homilía.

En este sentido, subrayó que el mundo “está muy necesitado de vida, de esperanza, de serenidad y de paz” y llamó a impedir que “el mal desfigure la humanidad y corrompa el corazón” de la gente.

De este modo, León XIV se ha sumado a esta tradición muy sentida entre las poblaciones en torno a este lago volcánico, como Castel Gandolfo, donde el Vaticano posee un palacio de verano que este papa ha vuelto a usar tras la larga ausencia de su antecesor Francisco.

En el pasado, otros pontífices como Pablo VI o Juan Pablo II habían presenciado esta procesión pero sin subirte a un barco.

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