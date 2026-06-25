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El Papa León XIV envía ayuda a Venezuela. Foto: EFE/DANIEL DAL ZENNARO
El Papa León XIV envía ayuda a Venezuela. Foto: EFE/DANIEL DAL ZENNARO
/ DANIEL DAL ZENNARO
Por Agencia EFE

El papa León XIV, a través de la Limosnería Apostólica, ha enviado una primera ayuda económica de 100.000 euros a Venezuela para contribuir a paliar los efectos de los devastadores terremotos que sacudieron el país sudamericano, informaron este jueves medios vaticanos.

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