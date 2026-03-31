El papa León XIV afirmó este martes que espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esté buscando una manera de reducir la violencia y el odio en Medio Oriente y en otras regiones, y expresó su deseo de que la guerra pueda terminar incluso antes de Pascua.

“Me han dicho que el presidente Trump dijo que quería terminar la guerra. Espero que esté buscando una forma de reducir la cantidad de violencia, lo que sería una contribución significativa para frenar el odio que se está creando y aumentando constantemente en Medio Oriente y en otros lugares”, señaló el pontífice estadounidense.

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Preguntado por los periodistas a la salida de su residencia en Castel Gandolfo, a las afueras de Roma, añadió: “Seguiré haciendo este llamado a todos los líderes del mundo: vuelvan a la mesa para hablar, busquemos soluciones a los problemas, busquemos formas de reducir la cantidad de violencia que estamos promoviendo”.

Sobre la posibilidad de una tregua con motivo de la Pascua, el papa dijo que “ojalá” y que reza por ello, aunque añadió que “tal vez termina la guerra antes de Pascua”.

“Continuamente hacemos un llamamiento a la paz, pero, por desgracia, muchas personas quieren promover el odio, la violencia y la guerra”, lamentó.

El pontífice recordó que, en plena Semana Santa, el mundo debería vivir el tiempo “más santo y sacro del año”, un periodo de reflexión que se ve empañado por el sufrimiento.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump pronuncia un discurso durante la Cumbre de la Iniciativa de Inversión Futura (FII, por sus siglas en inglés) en Miami Beach, Florida, el 27 de marzo de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP). / MANDEL NGAN

“Es un tiempo de paz, un tiempo de mucha reflexión, pero, como todos sabemos, de nuevo en el mundo, en muchos lugares, estamos viendo tanto sufrimiento, tantos muertos, incluso niños inocentes”, aseguró.

León XIV hizo también un llamamiento a los cristianos a vivir estos días reconociendo que Cristo todavía sufre en los inocentes, especialmente en aquellos que sufren “por la violencia, el odio y la guerra”.

Y pidió “una paz nueva y renovada” que sea capaz de “dar una nueva vida a todos”.

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