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El papa León XIV saluda desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano tras el Ángelus. Foto: EFE/EPA/Fabio Frustaci
El papa León XIV saluda desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano tras el Ángelus. Foto: EFE/EPA/Fabio Frustaci
Por Agencia EFE

El papa León XIV afirmó este martes que espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esté buscando una manera de reducir la violencia y el odio en Medio Oriente y en otras regiones, y expresó su deseo de que la guerra pueda terminar incluso antes de Pascua.

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