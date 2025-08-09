Papa León XIV: estudio confirma que el Pontífice tiene antepasados en un pueblo del norte de España

Escucha la noticia
El estudio que encargó el Ayuntamiento de Arnuero, cuando ‘The New York Times’ publicó en junio que el papa León XIV tiene raíces en el pueblo de Isla, confirma que desciende por línea de materna de esta localidad costera de Cantabria, en el norte de España.
El árbol genealógico que publicó ‘The New York Times’, con la colaboración de American Ancestor y el Cuban Geanology Club de Miami, llega hasta el siglo XVI y desvela que cuatro tatarabuelos de undécima generación de Robert Francis Prevost figuran como hidalgos en el censo de Isla.
Uno de los nietos de sus tatarabuelos fue Diego de Arana Valladar, capitán de la Real Armada espasñola que pasó años luchando contra los corsarios que intentaban apoderarse de las posesiones coloniales portuguesas en América.
Según ha explicado a EFE este sábado el alcalde de Arnuero, José Manuel Igual, el estudio encargado por el Ayuntamiento “confirma palabra por palabra” la información del periódico estadounidense.
La investigación geneaológica está firmada por María José Lavid García Castanedo, del Centro de Estudios Montañeses, que, en sus conclusiones, da “por fiable con toda seguridad las cinco primeras generaciones” de antepasados.
Lavid ha estudiado las partidas de bautismo de la iglesia parroquial de los Santos Julián y Santa Basilisa de Isla y el expediente de la Orden de Caballero de Santiago de Diego de Arana Isla, contador en Cuba, cuyas fechas, señala, son coincidentes.
Arnuero no ha enviado una carta al papa porque va a esperar a que sea nombrado el nuevo nuncio en España para que sea él quien traslade al pontífice la invitación a visitar Isla si viaja al país.
Sí, se ha dirigido por escrito a los Gobiernos de Cantabria y de España para informarles.
El pleno del Ayuntamiento aprobó en julio dedicar algún reconocimiento al papa en Isla tras la información de ‘The New York Times’, que les “pilló de sopetón”, ha explicado el alcalde, quien ha señalado que una posibilidad que está sobre ‘la mesa es poner su nombre a la plaza de la Iglesia de San Julián y Santa Basilisa.
