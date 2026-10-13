La operación a la que se ha sometido el papa León XIV para extirparle un nódulo en el pulmón “ha concluido con éxito”, informó este martes la oficina de prensa del Vaticano.

“La intervención ha concluido positivamente, dentro de los plazos y según lo previsto, y el Santo Padre ha regresado a su habitación”, indica el comunicado vaticano remitido a los medios.

La intervención del pontífice se llevó a cabo en el Hospital Gemelli de Roma y estuvo a cargo de un equipo médico dirigido por Stefano Margaritora, cirujano torácico experto con miles de intervenciones de estas características.

La estatua de Juan Pablo II frente al Hospital Universitario Gemelli de Roma, donde el Papa León XIV fue ingresado para una operación para extirparle un nódulo pulmonar, el 13 de octubre de 2026. (Foto de Andreas SOLARO / AFP). / ANDREAS SOLARO

León XIV, que fue operado esta tarde, ingresó hoy mismo en el Policlínico Gemelli poco después de las 13:00 hora local (11:00 GMT) y realizó su ingreso a pie y de manera serena, acompañado por sus dos secretarios y su médico personal.

El Papa León XIV llega al Hospital Universitario Agostino Gemelli en Roma, Italia, el 13 de octubre de 2026, para ser operado de un nódulo pulmonar. (EFE/EPA/ANGELO CARCONI). / ANGELO CARCONI

El propio Papa anunció el pasado domingo, tras el rezo del ángelus, que se sometería a esta intervención tras detectársele un nódulo en un pulmón, encontrado en una fase muy inicial y bien localizado.

La operación se produjo a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y al Perú del 6 al 17 de noviembre.