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Resumen

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El papa León XIV saluda desde la ventanilla del coche al salir del Vaticano antes de ser ingresado en el Hospital Universitario Gemelli de Roma para una operación en la que se le extirpará un nódulo del pulmón. (Foto de Tiziana FABI / AFP).
El papa León XIV saluda desde la ventanilla del coche al salir del Vaticano antes de ser ingresado en el Hospital Universitario Gemelli de Roma para una operación en la que se le extirpará un nódulo del pulmón. (Foto de Tiziana FABI / AFP).
/ TIZIANA FABI
Por Agencia EFE

La operación a la que se ha sometido el papa León XIV para extirparle un nódulo en el pulmón “ha concluido con éxito”, informó este martes la oficina de prensa del Vaticano.

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