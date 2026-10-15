icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Varias personas rezan ante la estatua de Juan Pablo II a las afueras del Hospital Universitario Gemelli, donde el Papa León XIV se recupera tras someterse a una operación para extirparle un tumor canceroso del pulmón derecho. (Foto de Tiziana FABI / AFP).
Varias personas rezan ante la estatua de Juan Pablo II a las afueras del Hospital Universitario Gemelli, donde el Papa León XIV se recupera tras someterse a una operación para extirparle un tumor canceroso del pulmón derecho. (Foto de Tiziana FABI / AFP).
/ TIZIANA FABI
Por Agencia EFE

El pulmón operado del papa León XIV “muestra una buena recuperación” tras una radiografía de tórax realizada al pontífice, informó este jueves la oficina de prensa del Vaticano.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.