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Resumen

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El papa León XIV saluda y reconoce a los asistentes tras celebrar una misa en la pradera del santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en el suroeste de Francia, el 27 de septiembre de 2026, tercer día de su visita a Francia. (Foto de Lionel Bonaventure / AFP)
El papa León XIV saluda y reconoce a los asistentes tras celebrar una misa en la pradera del santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en el suroeste de Francia, el 27 de septiembre de 2026, tercer día de su visita a Francia. (Foto de Lionel Bonaventure / AFP)
/ LIONEL BONAVENTURE
Por Agencia AFP

El papa León XIV llamó este domingo a los obispos franceses a “perseverar” en la prevención y reparación de las agresiones sexuales a menores en el seno de la Iglesia, horas antes de reunirse con siete víctimas en Lourdes, en el suroeste de Francia.

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