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Resumen

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El papa León XIV es recibido por el director de Salud, Andrea Cambieri, a su llegada al Hospital Universitario Gemelli para someterse a una operación para extirparle un tumor pulmonar, en Roma, el 13 de octubre de 2026. (Foto de Alberto PIZZOLI / AFP).
El papa León XIV es recibido por el director de Salud, Andrea Cambieri, a su llegada al Hospital Universitario Gemelli para someterse a una operación para extirparle un tumor pulmonar, en Roma, el 13 de octubre de 2026. (Foto de Alberto PIZZOLI / AFP).
/ ALBERTO PIZZOLI
Por Agencia EFE

El papa León XIV llegó este martes al hospital Gemelli de Roma, donde esta tarde será operado para extirpar el nódulo que le fue detectado en un pulmón, anunció la oficina de prensa del Vaticano.

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