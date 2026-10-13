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Resumen

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El papa León XIV pronuncia su discurso durante la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el 7 de octubre de 2026. (Andreas SOLARO / AFP)
El papa León XIV pronuncia su discurso durante la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el 7 de octubre de 2026. (Andreas SOLARO / AFP)
/ ANDREAS SOLARO
Por Agencia AFP

El papa León XIV fue sometido el martes a una cirugía en la que le extirparon parte del pulmón derecho luego de detectarle un tumor canceroso. A continuación, lo que algunos médicos dicen a la AFP sobre el tema:

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