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El papa León XIV saluda a la multitud desde el papamóvil mientras recorre la avenida de los Campos Elíseos para celebrar una misa solemne al aire libre en la plaza de la Concordia, en el centro de París, el 26 de septiembre de 2026. (JULIEN DE ROSA / AFP)
El papa León XIV saluda a la multitud desde el papamóvil mientras recorre la avenida de los Campos Elíseos para celebrar una misa solemne al aire libre en la plaza de la Concordia, en el centro de París, el 26 de septiembre de 2026. (JULIEN DE ROSA / AFP)
/ JULIEN DE ROSA
Por Agencia EFE

El papa León XIV se reunió este sábado en el Instituto Católico de París con catecúmenos, adultos que se preparan para recibir el bautismo, y neófitos, personas recién bautizadas, en un momento en el que la religión esta “resurgiendo” en el país y dijo estar “maravillado” y “agradecido” por ello.

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