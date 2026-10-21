icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El papa León XIV durante su audiencia general semanal, en la Ciudad del Vaticano, 21 de octubre de 2026. (EFE/EPA/FABIO FRUSTACI)
El papa León XIV durante su audiencia general semanal, en la Ciudad del Vaticano, 21 de octubre de 2026. (EFE/EPA/FABIO FRUSTACI)
Por Agencia EFE

El papa León XIV no necesitará ningún tratamiento adicional tras habérsele extirpado con éxito un cáncer en el pulmón, según confirmaron los exámenes histológicos definitivos, informó este miércoles la oficina de prensa del Vaticano.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.