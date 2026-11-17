León XIV llamó a los obispos a que sean ellos los que realmente se tomen la responsabilidad de acompañar y hacer justicia ante el “delito” de los abusos, en la tradicional rueda de prensa en el avión papal de regreso a Roma tras su gira por Latinoamérica.

El papa reiteró su compromiso para seguir trabajando en la escucha y en la prevención para que nunca más se repitan los delitos de los casos de abusos, al ser preguntado por los medios, entre ellos EFE, sobre sus reuniones en Argentina y en Perú con víctimas de curas pederastas.

El pontífice recordó que “no es la primera vez que habla con víctimas” y añadió que “no puede escuchar a todas en todo el mundo”, en una velada referencia a las protestas de supervivientes que no fueron invitadas a estas reuniones.

León XIV aseguró que con este tipo de reuniones quiere mostrar “el deseo de estar cerca de las víctimas, ayudarles a encontrar un camino, que quizás va poco a poco, pero un camino que puede llevarles a una auténtica sanación”.

El papa León XIV habla con periodistas durante una rueda de prensa a bordo del vuelo de Lima a Roma el 16 de noviembre de 2026. (Foto de Daniel Dal Zennaro / AFP). / DANIEL DAL ZENNARO

Reiteró su compromiso a seguir “trabajando para la prevención y para que nunca más sucedan esas cosas”.

Asimismo, también indicó que este tipo de reuniones son “una llamada a los obispos y a los agentes de pastoral” en cada diócesis para decirles que ellos que están más cerca de estas situaciones tienen que cumplir.

“Tienen que acompañar, tienen que ser ustedes los que realmente toman la responsabilidad de acompañar y de ayudar para que haya justicia y que nunca más se repitan estos delitos”, añadió.

En su viaje a Sudamérica, el papa se reunió en la nunciatura apostólica de Lima y en la de Buenos Aires durante mas de una hora con grupos de personas que sufrieron abusos por parte de miembros del clero y de instituciones eclesiásticas del país.

En el caso de Perú fueron seis y algunas de ellas habían pertenecido en el pasado a grupos vinculados al disuelto Sodalicio de Vida Cristiana, y en Buenos Aires se reunió con cinco, tanto en grupo como individualmente.

Misas en latín

Por otra parte y preguntado sobre cuestiones doctrinales, León XIV descartó introducir cambios en las normas sobre la celebración de la misa tradicional, la que es en latín, establecidas por Francisco y también cerró la posibilidad, por el momento, de ordenar hombres casados para paliar el problema de la falta de sacerdotes en zonas remotas como la Amazonía.

“Traditionis custodes es la decisión del papa Francisco y seguiremos siguiendo eso”, afirmó y puntualizó que en esta normativa ya se contempla la posibilidad de conceder dispensas para celebrar la llamada misa tridentina.

En otra pregunta sobre la posibilidad de ordenar como sacerdotes a hombres casados, los llamados ‘viri probati’, afirmó que sigue siendo una cuestión compleja y que, aunque es una de las propuestas que se estudian para responder a la falta de vocaciones en algunas zonas de la Amazonía, no es la única solución.