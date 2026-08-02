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Resumen

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El papa León XIV ofició la misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 29 de marzo de 2026. (Tiziana FABI / AFP)
El papa León XIV ofició la misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 29 de marzo de 2026. (Tiziana FABI / AFP)
/ TIZIANA FABI
Por Agencia EFE

El papa León XIV confió este domingo en que se puedan encontrar “soluciones de paz, estabilidad y justicia” ante la crisis migratoria de Ceuta, según dijo en español en los llamamientos posteriores al rezo dominical del Ángelus en la Plaza de San Pedro.

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